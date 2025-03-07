Россия на Олимпиаде в Милане: Министр Дегтярёв о шансах сборной

Министр спорта Михаил Дегтярёв обсуждает возможности участия сборной России в Олимпиаде в Милане. Несмотря на сложности с допуском, особенно в биатлоне и санном спорте, остаются надежды на бобслей и лыжи.
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