US Home Delistings Decline As Sellers Become More Willing To Make Deals Property delistings nationwide recorded a year-over-year decline toward the end of this summer, as sellers showed more patience than they did a year ago and a larger share were willing to cut prices, according to Realtor.
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