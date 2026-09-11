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Zero Hedge

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US Home Delistings Decline As Sellers Become More Willing To Make Deals

US Home Delistings Decline As Sellers Become More Willing To Make Deals

US Home Delistings Decline As Sellers Become More Willing To Make Deals Property delistings nationwide recorded a year-over-year decline toward the end of this summer, as sellers showed more patience than they did a year ago and a larger share were willing to cut prices, according to Realtor.

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