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ИИХФ получила от ЦСКА мотивировочную часть апелляции по делу Федотова. Организация находится в контакте с ФХР

«Да, мы получили мотивировочную часть апелляции. ЦСКА имеет право оспорить вердикт ИИХФ, основываясь на регламенте Международной федерации хоккея.

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