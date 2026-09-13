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Сыграл Ломоносова, пережил брак с «Людкой» и выбрал тишину: судьба актера Игоря Волкова

Сыграл Ломоносова, пережил брак с «Людкой» и выбрал тишину: судьба актера Игоря Волкова

В 1986 году на экраны вышел многосерийный фильм «Михайло Ломоносов», сделавший исполнителя главной роли в молодости мгновенно узнаваемым на всю страну.

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