В России продолжает замедляться инфляция: эксперты предсказали, что будет дальше с ценами

Минэкономразвития накануне сообщило о замедлении годовой и недельной инфляции в России. Продолжится ли снижение уровня роста цен в ближайшие месяцы и какие факторы могут повлиять на этот показатель, рассказали опрошенные «Ведомостями» эксперты.