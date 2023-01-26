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В России продолжает замедляться инфляция: эксперты предсказали, что будет дальше с ценами

Минэкономразвития накануне сообщило о замедлении годовой и недельной инфляции в России. Продолжится ли снижение уровня роста цен в ближайшие месяцы и какие факторы могут повлиять на этот показатель, рассказали опрошенные «Ведомостями» эксперты.

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