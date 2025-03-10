Чем дальше заходит публичный конфликт между президентом Трампом, с одной стороны, и украинским узурпатором Зеленским, тем более очевидной становится неспособность республиканца выполнить свое обещание остановить войну на Украине.
Почему у Трампа не получается остановить войну на Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Думается мне , что если и мы продолжим СВО, несмотря ни на какие печеньки от Трампа. Кто такой Зеленский ? никто. Ну какие с ним переговоры? Ну почему Рада никто, хотя легитимна
Ответить
23 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
А чего в Россию не едут нелегитимщики? Бояться ? Кому такие переговоры нужны от ПУСТОБРЕХОВ.
Ответить
23 час.
Свежие комментарии