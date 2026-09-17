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Царьград

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«ВкусВилл» предложил бонусы за салфетки с плесенью и пятнами

«ВкусВилл» предложил бонусы за салфетки с плесенью и пятнами

В Москве покупательница обнаружила плесень и темные пятна на салфетках из «ВкусВилла». После обращения её мужа в службу поддержки, магазин предложил возместить стоимость товара бонусами и запросил информацию о производителе для проверки.

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