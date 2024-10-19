В Венгрии усомнились в здравомыслии желающих посадить Сальвини

Глава МИД Венгрии Петр Сийярто усомнился в здравомыслии тех, кто требует тюремного срока для вице-премьера Италии Маттео Сальвини, пять лет назад не впустившего в Италию судно с мигрантами, но избирает в Европарламент итальянскую левую активистку Иларию Салис, которую осудили в Венгрии за нанесение телесных повреждений.