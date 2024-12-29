Роналду — о возможном переходе в «Манчестер Сити»: никогда не знаешь, что произойдёт

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о возможном переходе в «Манчестер Сити». «Протяну ли я руку помощи «Манчестер Сити» во время трансферного окна? Никогда не знаешь, что произойдёт», — приводит слова Роналду Manchester Evening News.