Какие дни конца мая будут особенно опасными, рассказал лама Алёна ЮрьеваКонец мая 2025 года — время повышенной энергетической активности, когда неосторожные действия могут обернуться неприятными последствиями.
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