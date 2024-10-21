Число самозанятых в Казани выросло почти в четыре раза с 2020 года

В настоящее время в Казани зарегистрированы более 124 тысяч самозанятых. Это почти в четыре раза превышает показатели 2020 года (32,2 тысячи), рассказали в Комитете экономического развития исполкома столицы Татарстана.
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