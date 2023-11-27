В континентальной части Китая надеются, что итоги выборов на Тайване в 2024 году поспособствуют возвращению межбереговых связей на правильные рельсы -- Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня

Пекин, 24 ноября /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа в пятницу выразил надежду, что результаты выборов на Тайване в 2024 году будут способствовать миру и стабильности в районе Тайваньского пролива, помогут вернуть межбереговые связи на правильный путь мирного развития.