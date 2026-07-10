В Брянской области при ударе дрона погиб мирный житель

Власти Брянской области сообщили о гибели мирного жителя при ударе украинского дрона. Беспилотник атаковал движущийся автомобиль в Погарском районе, об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук.
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