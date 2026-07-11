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Закон, порядок, государство

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Кишинев отбирает у гагаузов остатки автономии

Народное собрание Гагаузии не согласно с решением Конституционного суда Молдавии, который накануне лишил его права самостоятельно формировать ЦИК автономии, и будет отстаивать его всеми законными способами.

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