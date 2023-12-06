AFTERSHOCK Владимир Путин, выступая на Всемирном русском народном соборе (ВРНС), сказал: Уважаемые друзья, наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер Как некоторые помнят, про суверенитет Путин говорил неоднократно в течение многих лет.
Власть не у меня в руках: Почему так сказал Путин на ВРНС. Кого просит о помощи президент?
Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Много слов, можно короче и весомее, без своих комментов А суть одна - поправить слова можно в любом документе Но поправить головы людей, уже более 30 лет видящих ВСЕ, что не так в нашей стране, трудно Надо все правильное приводить в жизнь, в которой нет места всем шалостям - от расхищения госбюджета и коррупции до любых выпадов против людей против друг друга (на бытовом уровне, например в инете), и вообще надо ввести в обиход слово россияне - оно в хорошем, однозначно понимаемом и сильном духе объединяет все народы РФ - потому что все иные слова однозначно будут местечковые / привязаны, например, к месту проживания -республике, краю, автоном области и тп И самое главное - кадры, кадры и ещё раз кадры - не факиры на избранный или назначенный срок, исполняющие свои понятия о личном обогащении и тп, а спецы, с которых можно требовать результаты, те они готов давать результат А всем друзьям детства, земелям, родне, знакомым, обязанным чем/то такому кадру за покровительство и т п - один путь за порог любого уровня власти Вопрос занятости тоже архиважен - все работоспособное население состоит в охранниках, юристах, экономистах, чиновниках всех рангов и тп, абсолютно не нужных стране в таких количествах И многое другое, что должны делать наши люди во власти любого уровня
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1 час.
Иваныч
С тебя де3,14даризацию и начнём.
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28 мин.
ВТ
Врам Тавризов
1 только фраза Сейчас в мире идёт схватка государственного капитала и частного за власть Наши олигархи тоже (скрытно или почти явно ) не против припасть или войти во власть Довод простой - у меня есть деньги, я могу купить все, почему я не могу купить хотя бы кусок власти? Любые правители любой страны всегда зажаты бюджетом на базе налогов, которого всегда не хватает У солидарного такого мирового капитала нет таких проблем
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22 мин.
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