Власть не у меня в руках: Почему так сказал Путин на ВРНС. Кого просит о помощи президент?

ВТ

Врам Тавризов

Много слов, можно короче и весомее, без своих комментов А суть одна - поправить слова можно в любом документе Но поправить головы людей, уже более 30 лет видящих ВСЕ, что не так в нашей стране, трудно Надо все правильное приводить в жизнь, в которой нет места всем шалостям - от расхищения госбюджета и коррупции до любых выпадов против людей против друг друга (на бытовом уровне, например в инете), и вообще надо ввести в обиход слово россияне - оно в хорошем, однозначно понимаемом и сильном духе объединяет все народы РФ - потому что все иные слова однозначно будут местечковые / привязаны, например, к месту проживания -республике, краю, автоном области и тп И самое главное - кадры, кадры и ещё раз кадры - не факиры на избранный или назначенный срок, исполняющие свои понятия о личном обогащении и тп, а спецы, с которых можно требовать результаты, те они готов давать результат А всем друзьям детства, земелям, родне, знакомым, обязанным чем/то такому кадру за покровительство и т п - один путь за порог любого уровня власти Вопрос занятости тоже архиважен - все работоспособное население состоит в охранниках, юристах, экономистах, чиновниках всех рангов и тп, абсолютно не нужных стране в таких количествах И многое другое, что должны делать наши люди во власти любого уровня