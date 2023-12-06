Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 165 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Яна
    Вы свободны, но принимаете то, что вам навязывают. Это и есть подавление для тех, кто понимает происходящие процессы,...Вспоминая иуд 199...
  • Александр Рус
    так потом и судья попадет под кувалду...разве я один такой?Мигранту в окно д...
  • Юдкевич Сергей
    Результат будет такой: чурке штраф, а тебе - срок.Мигранту в окно д...

Власть не у меня в руках: Почему так сказал Путин на ВРНС. Кого просит о помощи президент?

Власть не у меня в руках: Почему так сказал Путин на ВРНС. Кого просит о помощи президент?

AFTERSHOCK Владимир Путин, выступая на Всемирном русском народном соборе (ВРНС), сказал:   Уважаемые друзья, наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-​​освободительный характер Как некоторые помнят, про суверенитет Путин говорил неоднократно в течение многих лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВТ
Врам Тавризов
Много слов, можно короче и весомее, без своих комментов А суть одна - поправить слова можно в любом документе Но поправить головы людей, уже более 30 лет видящих ВСЕ, что не так в нашей стране, трудно Надо все правильное приводить в жизнь, в которой нет места всем шалостям - от расхищения госбюджета и коррупции до любых выпадов  против людей против друг друга (на бытовом уровне, например в инете), и вообще надо ввести в обиход слово россияне - оно в хорошем, однозначно понимаемом и сильном духе объединяет все народы РФ - потому что все иные слова однозначно будут местечковые / привязаны, например, к месту проживания -республике, краю, автоном области и тп  И самое главное - кадры, кадры и ещё раз кадры - не факиры на избранный или  назначенный срок, исполняющие свои понятия о личном обогащении и тп, а спецы, с которых можно требовать результаты, те они готов давать результат А всем друзьям детства, земелям, родне, знакомым, обязанным чем/то такому кадру за покровительство и т п - один путь за порог любого уровня власти Вопрос занятости тоже архиважен -  все работоспособное население состоит в охранниках, юристах, экономистах, чиновниках всех рангов и тп, абсолютно не нужных стране в таких количествах И многое другое, что должны делать наши люди во власти любого уровня
Ответить
1 час.
Иваныч
С тебя де3,14даризацию и начнём.
Ответить
28 мин.
ВТ
Врам Тавризов
1 только фраза Сейчас в мире идёт схватка государственного капитала и частного за власть Наши олигархи тоже (скрытно или почти явно ) не против припасть или войти во власть Довод простой - у меня есть деньги, я могу купить все, почему я не могу купить хотя бы кусок власти? Любые правители любой страны всегда зажаты бюджетом на базе налогов, которого всегда не хватает У солидарного такого мирового капитала нет таких проблем
Ответить
22 мин.

Картина дня

наверх