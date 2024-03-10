СК: На Камчатке по факту обнаружения трупа младенца на полигоне возбуждено дело В Петропавловске-Камчатском, на территории мусорного полигона, найдено тело новорождённого ребёнка, передаёт пресс-служба Следственного управления СК России по Камчатскому краю.