Глава полиции Лондона подала в отставку из-за вечеринок Джонсона

Глава полиции Лондона Крессида Дик подала в отставку на фоне критики действий Скотленд-Ярда при расследовании якобы имевших место нарушений коронавирусных ограничений в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, передает ТАСС.