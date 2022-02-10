Аргументы и Факты

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Глава полиции Лондона подала в отставку из-за вечеринок Джонсона

Глава полиции Лондона подала в отставку из-за вечеринок Джонсона

Глава полиции Лондона Крессида Дик подала в отставку на фоне критики действий Скотленд-Ярда при расследовании якобы имевших место нарушений коронавирусных ограничений в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, передает ТАСС.

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