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Спички - не игрушка

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Поехала в Одессу на проверку. Подполье доложило о жутком бизнесе мадам Зеленской

Поехала в Одессу на проверку. Подполье доложило о жутком бизнесе мадам Зеленской

Царьград Фото: коллаж Царьград Жена Владимира Зеленского поехала в Одессу на проверку. Поддерживающие Россию одесситы сообщают, что город переполнен полицией, а ТЦК перед приездом Зеленской работал в усиленном режиме.

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