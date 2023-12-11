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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Стало известно, сколько придется заплатить, если разбить гиперкар Ferrari LaFerrari

Езда на гиперкаре, да еще и одном из самых дорогих на планете, доступна совсем немногим. Но даже этим людям приходится беречь свои машины от повреждений, ведь в случае, если дефекты окажутся серьезными и потребуют большого ремонта, они обойдутся владельцам таких автомобилей «в копеечку».

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