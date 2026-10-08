«Я не мог пройти мимо»: Ветеран СВО и чемпион по боксу спас женщин от рецидивиста с ножом — и сам оказался под следствием

Илья Москвин. Эта история началась еще весной во Владикавказе. Но точка в ней не поставлена до сих пор: общественный резонанс не утихает, а правовая оценка действий участников продолжается.
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Свежие комментарии
- Валерий Шелковник...
- Сны министра Крав...
- Сны министра Крав...
вот же прогнившее правосудие..а президент все его хвалит ..ах какие мы справедливые и честные-лицемерие мерзкое
А потом мы удивляемся, почему ни кто не заступается за жертву, давая отпор бандитам.... Да люди просто боятся попасть в жернова"кривосудия", лояльнейше относщегося ко всякого вида преступников. Тем-более понимая, что если дело дойдет до суда, давно и крепко купленные криминалом судьи обязательно примут обвинительное решение в отношении давшего отпор бандиту
Был бы у меня пистолет в руках - застрелил бы ублюдка с ножом наглухо, и рука бы не дрогнула. Давиду уважение!
"Нападавший рухнул, получив множественные переломы ". С 3 этажа что ли рухнул ? Кто так описывает события , специально что ли ?
Настоящий профи: один удар со множественными переломами!
"...увидев вооруженного ножом человека, убежать на безопасное расстояние и вызвать полицию." А за это время случить реальное убийство, да? Так ведь лучше? Зато по инструкции. По инструкции нельзя спасать, защищать и тд. Зато есть превышение самообороны и оставление в опасности
Уже лет сто твердят о недоработках в законах, в числе которых и самооборона. Сколько надо просидеть штанов в думе, чтоб все наладить? А Беликова надо наградить еще одной медалью "За отвагу"!
Долой самый гуманный суд!����� ����� �������� ���! (������� �������) / �����.��stihi
Валерий Баталов
Убили девочку в станице* –
Ей восемь лет, в руке букет…
Задержан гад – её убийца –
Бугай здоровый в цвете лет.
Над ним станичники хотели
Свершить казачий самосуд,
Но полицейские успели
Спасти его от смертных пут.
Его осудят без мороки –
Двенадцать лет в тюрьме торчать.
Он отсидит всего полсрока
И выйдет снова убивать!
А на погосте свежий холмик,
Её букварь, её звонок,
Как будто это детский домик
И вот начнётся здесь урок…
Доколе ж судьи кровопийцев
Всё будут рьяно покрывать!
Доколь не будут все убийцы
За око оком отвечать?!
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• Станица Ольгинская. 19.05.2024 мая были похороны https://stihi.ru/2024/05/23/1163
А потом говорят, что же вокруг никого не было чтобы встать на защиту?