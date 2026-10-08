БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Я не мог пройти мимо»: Ветеран СВО и чемпион по боксу спас женщин от рецидивиста с ножом — и сам оказался под следствием

«Я не мог пройти мимо»: Ветеран СВО и чемпион по боксу спас женщин от рецидивиста с ножом — и сам оказался под следствием

Илья Москвин.   Эта история началась еще весной во Владикавказе. Но точка в ней не поставлена до сих пор: общественный резонанс не утихает, а правовая оценка действий участников продолжается.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Константин Самарин
Константин Самарин

А потом мы удивляемся, почему ни кто не заступается за жертву, давая отпор бандитам.... Да люди просто боятся попасть в жернова"кривосудия", лояльнейше относщегося ко всякого вида преступников. Тем-более понимая, что если дело дойдет до суда, давно и крепко купленные криминалом судьи обязательно примут обвинительное решение в отношении давшего отпор бандиту

Профиль пользователя Chilipeper
Chilipeper

"...увидев вооруженного ножом человека, убежать на безопасное расстояние и вызвать полицию." А за это время случить реальное убийство, да? Так ведь лучше? Зато по инструкции. По инструкции нельзя спасать, защищать и тд. Зато есть превышение самообороны и оставление в опасности

Профиль пользователя Юрий Астахов
Юрий Астахов

Уже лет сто твердят о недоработках в законах, в числе которых и самооборона. Сколько надо просидеть штанов в думе, чтоб все наладить? А Беликова надо наградить еще одной медалью "За отвагу"!

Профиль пользователя Валерий Попов
Валерий Попов

Долой самый гуманный суд!
Валерий Баталов
Убили девочку в станице* –
Ей восемь лет, в руке букет…
Задержан гад – её убийца –
Бугай здоровый в цвете лет.

Над ним станичники хотели
Свершить казачий самосуд,
Но полицейские успели
Спасти его от смертных пут.

Его осудят без мороки –
Двенадцать лет в тюрьме торчать.
Он отсидит всего полсрока
И выйдет снова убивать!

А на погосте свежий холмик,
Её букварь, её звонок,
Как будто это детский домик
И вот начнётся здесь урок…

Доколе ж судьи кровопийцев
Всё будут рьяно покрывать!
Доколь не будут все убийцы
За око оком отвечать?!
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• Станица Ольгинская. 19.05.2024 мая были похороны https://stihi.ru/2024/05/23/1163

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