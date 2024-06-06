Байден: одобрение ударов ВСУ по РФ "теоретически" может втянуть Запад в конфликт

Global Look Press / Consolidated News Photos / Samuel Corum - Pool via CNP Американский лидер Джо Байден признал, что решение одобрить удары украинской стороны по целям внутри России вооружением США "теоретически" способно втянуть Запад в конфликт на Украине.
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