Акции DigitalOcean упали после выкупа нот на $472 млн

Акции DigitalOcean Holdings в пятницу снизились на 2,2% после объявления о частичном выкупе конвертируемых облигаций с погашением в 2030 году на сумму около $472 млн и сопутствующем размещении новых обыкновенных акций.
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