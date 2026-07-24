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Акции DigitalOcean упали после выкупа нот на $472 млн

Акции DigitalOcean упали после выкупа нот на $472 млн

Акции DigitalOcean Holdings в пятницу снизились на 2,2% после объявления о частичном выкупе конвертируемых облигаций с погашением в 2030 году на сумму около $472 млн и сопутствующем размещении новых обыкновенных акций.

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