Аврора Киба главный ньюсмейкер последних дней и не только потому, что не пришла с Лепсом на премию «МУЗ-ТВ» в 2025-м (хотя в прошлом году выходила под ручку с мэтром), а из-за того, что ругается с Киркоровым на всю сеть и строит козни в шоу «Мастер Игры».