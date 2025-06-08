Аврора Киба главный ньюсмейкер последних дней и не только потому, что не пришла с Лепсом на премию «МУЗ-ТВ» в 2025-м (хотя в прошлом году выходила под ручку с мэтром), а из-за того, что ругается с Киркоровым на всю сеть и строит козни в шоу «Мастер Игры».
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