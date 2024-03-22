Генпрокуратура проверила, как строятся дома курганских погорельцев. Фото

В курганскую деревню Логоушку и село Юлдус приехало управление Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе, чтобы проверить стройку домов для граждан, пострадавших в результате весенних пожаров в 2023 году.
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