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Мода и Шоу-бизнес

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«Страх, что ребенок останется без меня»: сестра умершей от рака Жанны Фриске боится повторить ее судьбу

«Страх, что ребенок останется без меня»: сестра умершей от рака Жанны Фриске боится повторить ее судьбу

Сестра Жанны Фриске призналась, что боится повторить судьбу умершей от рака в расцвете сил певицы. В личном блоге Наталья Фриске рассказала, что опасается, что может оставить маленькую дочь одну, если у нее обнаружат онкологию.

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