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Аргументы недели

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Пашинян оценил разрыв с ЕАЭС в 2 миллиарда долларов и готовит иск против Москвы

Пашинян оценил разрыв с ЕАЭС в 2 миллиарда долларов и готовит иск против Москвы

Противостояние между Арменией и Россией переходит в открытую экономическую и юридическую плоскость. Премьер-министр Никол Пашинян дал понять, что Ереван больше не намерен мириться с ограничениями в рамках Евразийского экономического союза и готов конвертировать многолетнее присутствие российских активов в твердую валюту.

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