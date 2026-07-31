Пашинян оценил разрыв с ЕАЭС в 2 миллиарда долларов и готовит иск против Москвы

Противостояние между Арменией и Россией переходит в открытую экономическую и юридическую плоскость. Премьер-министр Никол Пашинян дал понять, что Ереван больше не намерен мириться с ограничениями в рамках Евразийского экономического союза и готов конвертировать многолетнее присутствие российских активов в твердую валюту.