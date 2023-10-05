Недропользователя принудили рекультивировать землю на участке лесного фонда на Колыме

На личный прием к заместителю Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрию Демешину обратился житель города Сусумана Магаданской области с заявлением о нарушении недропользователем природоохранного законодательства, сообщили MagadanMedia в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.
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