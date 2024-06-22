Телеведущая Виктория Боня рассказала, что однажды попала в тюрьму в Мексике

Телеведущая и блогерша Виктория Боня на шоу «Злые языки», опубликованном на Rutube поделилась историей о том, как оказалась в мексиканской тюрьме из-за того, что она не предоставила «какую-то анкету» на паспортном контроле.
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