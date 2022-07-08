В Рязанской области полицейские присоединились к акции МВД России «Семья-Опора России».

Для супружеской пары Олега и Татьяны Гуляевых 8 июля – это один из самых любимых праздников. Супруги познакомились 20 лет назад.

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