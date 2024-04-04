В Москве задержали бывшего главу ОВД "Коммунарский"

Стало известно о задержании бывшего главы ОВД "Коммунарский" полковника Андрея Тургенева. Также есть информация, что вместе с ним задержан старший инспектор отдела по вопросам миграции капитан Вадим Маган.
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