Страна и люди

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Что будет, если в России объявят всеобщую мобилизацию?

Что будет, если в России объявят всеобщую мобилизацию?

Что написано в российских законах о мобилизации, в концепции военной доктрины России, Федеральным законам «Об обороне» и «О мобилизационных мероприятиях и мобилизации в РФ» и что будет происходить, если мобилизацию когда-нибудь всё же объявят.

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