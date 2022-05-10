Что будет, если в России объявят всеобщую мобилизацию?

Что написано в российских законах о мобилизации, в концепции военной доктрины России, Федеральным законам «Об обороне» и «О мобилизационных мероприятиях и мобилизации в РФ» и что будет происходить, если мобилизацию когда-нибудь всё же объявят.
Что написано в российских законах о мобилизации, в концепции военной доктрины России, Федеральным законам «Об обороне» и «О мобилизационных мероприятиях и мобилизации в РФ» и что будет происходить, если мобилизацию когда-нибудь всё же объявят.
Свежие комментарии