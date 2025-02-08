🇺🇦Военная служба правопорядка боевиков ВСУ продолжает попытки отлова СЗЧшников, которые не желают умирать за диктатора Зеленского! #Украина #Зеленский #ВСП #ВСУ #Могилизация #Мобилизация.
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🇺🇦Военная служба правопорядка боевиков ВСУ продолжает попытки отлова СЗЧшников, которые не желают умирать за диктатора Зеленского! #Украина #Зеленский #ВСП #ВСУ #Могилизация #Мобилизация.
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