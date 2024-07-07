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Царьград

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Мария Захарова заявила о слепоте американских СМИ

Мария Захарова заявила о слепоте американских СМИ

Представитель МИД России упрекнула западные СМИ в сознательном замалчивании общеизвестных фактов о преступлениях ВСУ.

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