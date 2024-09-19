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Правозащитники хотят от Байдена доказать обвинения против RT

Правозащитники хотят от Байдена доказать обвинения против RT

Американская правозащитная организация Freedom of the Press Foundation (FPF) потребовала от президента США Джо Байдена предоставить доказательства обвинений против телеканала RT в информационных операциях.

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