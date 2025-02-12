Белый дом: администрация Байдена скрывала реальное состояние экономики США

Global Look Press.IMAGO/CNP/MediaPunch Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что администрация экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена скрывала реальное состояние американской экономики, в том числе информацию о сохраняющейся высокой инфляции.
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