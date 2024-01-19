Вице-мэр Ракова: Модернизированный корпус №4 городской больницы №52 принял первых пациентов

Медучреждения столицы оснащаются самым современным оборудованием Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в городской больнице № 52 начался прием пациентов в ревматологическом и гематологическом центрах, оснащенных самым современным оборудованием.
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