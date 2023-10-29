С каждым днем положение ВСУ ухудшается, пишет Fakt. Теперь им приходится ожидать ударов не только с воздуха, но и из-под земли.
Fakt, Польша. Русские "сюрпризы" под Авдеевкой шокировали украинцев. И это только начало
Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
Укропы - больные на всю голову шизофреники с прогрессирующей психопатией, так нафига нам ими управлять? Максимально сократить их генофонд, разбить ВСУ на голову, уничтожить транспортную инфраструктуру - тогда они сами на поклон с мировой прибегут и мир с ними будет на наших условиях.
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1 д.
vb
valeri bolgov
Без окончательного разгрома укрофашистов, мира не будет.
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23 час.
САША ЛЕПАЕВ
да они вообще ориентир потеряли. спроси за что воюют они ничего не скажут. потому что сказать нечего.за америку и за клоуна который исполняет роль президента.украина всегда жила другим умом.фантазиями.да народ на все готов когда мозги засрали жвачками и хорошей жизни на западе.вот только кто уехал тот и повидал запад а остальные располагаются на просторных полях под крестами.вот и вся фантазия.
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12 час.
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