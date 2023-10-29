Fakt, Польша. Русские "сюрпризы" под Авдеевкой шокировали украинцев. И это только начало

Укропы - больные на всю голову шизофреники с прогрессирующей психопатией, так нафига нам ими управлять? Максимально сократить их генофонд, разбить ВСУ на голову, уничтожить транспортную инфраструктуру - тогда они сами на поклон с мировой прибегут и мир с ними будет на наших условиях.

САША ЛЕПАЕВ

да они вообще ориентир потеряли. спроси за что воюют они ничего не скажут. потому что сказать нечего.за америку и за клоуна который исполняет роль президента.украина всегда жила другим умом.фантазиями.да народ на все готов когда мозги засрали жвачками и хорошей жизни на западе.вот только кто уехал тот и повидал запад а остальные располагаются на просторных полях под крестами.вот и вся фантазия.