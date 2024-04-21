Семейный фэнтези-фильм «Чертов камень» дебютирует на 46-м ММКФ в Москве

В рамках 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), проходящего с 19 по 26 апреля, зрителям будет представлен семейный фэнтези-фильм «Чертов камень» от режиссера Арсения Гончукова, сообщает ТАСС.
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