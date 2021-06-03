Посольство США проигнорировало письмо семьи Ярошенко с просьбой о помиловании

Жена и дочь российского летчика обращались к президенту Джо Байдену и госсекретарю Энтони БлинкенуПосольство США в Москве не приняло письмо семьи летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в тюрьме в городе Данбери (штат Коннектикут).