Daily Storm

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Посольство США проигнорировало письмо семьи Ярошенко с просьбой о помиловании

Посольство США проигнорировало письмо семьи Ярошенко с просьбой о помиловании

Жена и дочь российского летчика обращались к президенту Джо Байдену и госсекретарю Энтони БлинкенуПосольство США в Москве не приняло письмо семьи летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в тюрьме в городе Данбери (штат Коннектикут).

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