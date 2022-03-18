Решения для оптимизации ветконтроля предлагает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев выступил с предложениями по изменению нормативно-правовой базы ветеринарного контроля в РФ, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информацию пресс-службы ВАРПЭ.