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Решения для оптимизации ветконтроля предлагает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников

Решения для оптимизации ветконтроля предлагает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев выступил с предложениями по изменению нормативно-правовой базы ветеринарного контроля в РФ, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информацию пресс-службы ВАРПЭ.

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