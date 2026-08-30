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Реформы ради реформ: буря в высшем образовании

Реформы ради реформ: буря в высшем образовании

Неболонская системаНедоброй традицией стали штормовые времена в системе высшего образования России. Если школу не особенно трогают — отрасль слишком чувствительная и социально взрывоопасная, — то с вузами делают практически всё что хотят.

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