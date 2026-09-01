Украинские «результаты» на фоне других стран СНГ

Экономическое состояние молодой восточноевропейской демократии (чьё название начинается на букву У) сегодня часто привлекает внимание средств массовой информации и различных профильных ведомств (в разных, надо сказать, государствах).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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