Сила в правде
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Сила в правде

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Украинские «результаты» на фоне других стран СНГ

Украинские «результаты» на фоне других стран СНГ

Экономическое состояние молодой восточноевропейской демократии (чьё название начинается на букву У) сегодня часто привлекает внимание средств массовой информации и различных профильных ведомств (в разных, надо сказать, государствах).

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