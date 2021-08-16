СССР-Россия

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Большего позорища мир ещё не видел!

Большего позорища мир ещё не видел!

**** Триллион долларов США потратили за двадцать лет в Афганистане и всё это талибам под хвост за три недели.

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Владлен
Да хрен с ними , сколько они потратили. Вопрос сколько нам придется потратить для защиты от них среднеазиатских республик.
Uri Strukow
Не потратили, а распилили. Все по плану. Нефти мало, а редкоземельные элементы в горах пока дорого добывать. Героин выгоден, но вне закона и такой лафы как в косово и укрожопии мало где присутствует. Расходы превысили доходы. Станок дымится, вот и решили притормозить. Да и силы надо сосредоточить, враг один- Россия, нет больше сил на мелочи распыляться.
NVS66 SergeiShulepov
В Свердловской области официально коноплю растим.

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