Большего позорища мир ещё не видел!

СССР-РоссияПолитикаБольшего позорища мир ещё не видел! **** Триллион долларов США потратили за двадцать лет в Афганистане и всё это талибам под хвост за три недели.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладленДа хрен с ними , сколько они потратили. Вопрос сколько нам придется потратить для защиты от них среднеазиатских республик.USUri StrukowНе потратили, а распилили. Все по плану. Нефти мало, а редкоземельные элементы в горах пока дорого добывать. Героин выгоден, но вне закона и такой лафы как в косово и укрожопии мало где присутствует. Расходы превысили доходы. Станок дымится, вот и решили притормозить. Да и силы надо сосредоточить, враг один- Россия, нет больше сил на мелочи распыляться.NVS66 SergeiShulepovВ Свердловской области официально коноплю растим.Комментировать
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