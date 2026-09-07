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Между Россией и КНДР открыли новый автомобильный мост

Между Россией и КНДР открыли новый автомобильный мост

Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон по видеосвязи открыли автомобильный мост через реку Туманную на границе двух стран.

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