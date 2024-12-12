Больше ста лет назад **Антон Павлович Чехов** в своих записных книжках написал з...

Больше ста лет назад Антон Павлович Чехов в своих записных книжках написал замечательную фразу: «Вообще говоря, на Руси страшная бедность по части фактов и страшное богатство всякого рода рассуждений и вымыслов…».
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