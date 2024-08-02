США признали победу кандидата от оппозиции на выборах в Венесуэле

Из-за серьезных ошибок, допущенных при обработке избирательных бюллетеней и подсчете результатов на выборах в Венесуэле, официальные власти страны не учли «волю венесуэльского народа» должным образом, поэтому Вашингтон признает победу оппозиционера Эдмундо Гонсалеса Уррутия.
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