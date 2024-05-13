Российская "Мста-С" уничтожила опорный пункт с засевшей в нем пехотой ВСУ

152-мм самоходное орудие 2С19 "Мста-С" из состава войск группировки "Днепр" успешно уничтожило укрепленную позицию украинских вооруженных сил на правом берегу реки Днепр, где находилась украинская пехота.
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