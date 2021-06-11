Жительница столицы поблагодарила полицейских из Смоленской области за профессионализм и чуткость к людям

На имя начальника УМВД России по Смоленской области В.А. Саржина поступило письмо от жительницы города Москвы со словами благодарности в адрес сотрудников пункта полиции по Ершичскому району МО МВД России «Рославльский».
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