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Жительница столицы поблагодарила полицейских из Смоленской области за профессионализм и чуткость к людям

На имя начальника УМВД России по Смоленской области В.А. Саржина поступило письмо от жительницы города Москвы со словами благодарности в адрес сотрудников пункта полиции по Ершичскому району МО МВД России «Рославльский».

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