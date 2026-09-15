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Царьград

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"Надо бежать!": москвичка предупредила о паре мигрантов, пристающей к девушкам с детьми на улице

"Надо бежать!": москвичка предупредила о паре мигрантов, пристающей к девушкам с детьми на улице

Одна пыталась узнать адрес девушки под предлогом сватовства, а другой в это время снимал её и её ребёнка на телефон.

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