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На Западе забеспокоились из-за нового полка ВС России

На Западе забеспокоились из-за нового полка ВС России

MWM: первый полк ВС РФ с ЗРК С-500 «Прометей» угрожает важнейшим самолетам НАТО Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-500 «Прометей» в составе нового полка ВС России угрожают важнейшим самолетам НАТО, таким как самолеты-заправщики, обеспечивающие операции ВВС альянса.

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